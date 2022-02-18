Украинские школьники начнут изучать медиаграмотность

19:38 16 Февраль Киев, Украина

Министерство образования и науки объявило о проведении уже в конце текущей недели в украинских школах первого Всеукраинского урока по медиаграмотности. Как сообщает пресс- служба министерства, его ввели, чтобы приучать детей со школьной скамьи к развитию критического мышления в Интернете.



Урок по медиаграмотности впервые проводится на государственном уровне.



В МОН отметили, что медиаграмотность является превентивным оружием против дезинформации и в наше время является жизненно необходимым навыком.



На уроке школьники вместе с учителями проговорят способы распознавания фейков и виды манипуляций в сети. В частности, они рассмотрят процессы создания новостей и как отличить их от ложных.



Урок организуют Национальный проект по медиаграмотности "Фильтр" Министерства культуры и информационной политики совместно с Министерством образования и науки. Детали инициативы представят 17 февраля во время пресс-конференции.