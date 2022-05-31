Украинские правоохранители раскрыли 88 ДРГ с начала российского вторжения

12:10 31 мая Киев, Украина

С 24 февраля украинские правоохранители раскрыли 88 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) . Задержаны почти 800 человек за причастность к диверсионной деятельности.





По его словам, фиксируется снижение проявлений ДРГ как по Украине, так и в Киеве. Такие данные озвучил первый замглавы МВД Евгений Енин По его словам, фиксируется снижение проявлений ДРГ как по Украине, так и в Киеве.

"Но нельзя сказать, что они исчезли. Только за первые две недели мая нашими правоохранителями выявлено на территории Украины одну ДРГ и задержано 43 лица, причастных к диверсионной деятельности, из них 18 в Киеве", – рассказал Енин.

Он подчеркнул, что враг работает в тылу и ведет свою партизанскую войну. Российские агенты собирают информацию и до сих пор могут корректировать огонь.

"Мы отрабатываем целый ряд регионов: криминалитет, пророссийские движения и группировки. Первой была Одесская область, где в результате обысков полиция обнаружила огромные арсеналы оружия и даже инструкции по диверсионно-разведывательной деятельности. Сколько еще таких групп находятся в "спящем режиме" в других регионах – будем выяснять", – отметил чиновник.

Енин рассказал, что с 24 февраля на 102 Главного управления Нацполиции в Киеве поступило более 20 тысяч заявлений от граждан о возможных ДРГ.