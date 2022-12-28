Украинские пленные отправили родным 2102 письма - как происходит процедура передачи писем

16:38 28 декабря Киев, Украина

Передача писем украинских военнопленных родным и наоборот началась в августе: с тех пор пленные отправили 2102 письма, а их родные в свою очередь передали 2800.



О деталях процедуры передачи писем рассказал директор Национального информационного бюро Александр Смирнов.



По его словам, передачи проходят регулярно, уже было шесть: с украинской стороны такие передачи организуются каждые две недели, от пленных к родным передают тогда, когда эти письма поступают.



Смирнов объяснил, что родные посылают письма в Национальное информационное бюро, именно информбюро передает их в Международный комитет Красного Креста, МККК в свою очередь передают в Минобороны россии, и они уже распределяют в места содержания, передают пленным.



Директор организации также подчеркнул, что родные военнопленных могут отправлять письма любым удобным образом: например, по Новой почте или, если человек находится за границей, он может отправить письмо на электронную почту, а Национальное информбюро распечатает его, упакует и передаст.

"Даже был случай, когда отец, скажем, находясь в зоне боевых действий, не мог получить текст письма ни на мессенджер, никуда. И он дал согласие, чтобы мы зачитали письмо, и он так же, послушав письмо, голосом продиктовал ответ, который мы написали от его имени и отправили письмо сыну", - рассказал Смирнов.

В то же время он отметил, что передача писем военнопленным является длительным процессом, ведь россия не соблюдает Женевские конвенции и другие "правила здравого смысла", поэтому нет гарантии, что письма пленным со стороны рф будут передаваться в течение трех дней.