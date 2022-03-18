Украинские парламентарии определились с ценами на топливо

В понедельник, 14 марта, Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады утвердил новый доработанный законопроект №7137 о поддержке граждан и бизнеса в Украине в период военного состояния.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетьманцев на своей странице в Facebook .
Документ, в частности, предусматривает уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза на горючее, что значительно уменьшает размер налогов.
Как сообщалось, в правительстве решили повысить средние расценки для бензинов более чем на 5 грн . При этом максимально допустимая розничная стоимость зависит от установленной граничной наценки, которую 23 февраля Кабмин снизил до 4,55 грн/л (было 5 грн) на бензины и 5 грн/л (было 7 грн) – на ГП. Следовательно, цены на АЗС возрастут до 43,52 грн и 44,9 грн соответственно.
Документ, в частности, предусматривает уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза на горючее, что значительно уменьшает размер налогов.
Как сообщалось, в правительстве решили повысить средние расценки для бензинов более чем на 5 грн . При этом максимально допустимая розничная стоимость зависит от установленной граничной наценки, которую 23 февраля Кабмин снизил до 4,55 грн/л (было 5 грн) на бензины и 5 грн/л (было 7 грн) – на ГП. Следовательно, цены на АЗС возрастут до 43,52 грн и 44,9 грн соответственно.
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