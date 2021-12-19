Украинские национальные авиалинии получат 5 пассажирских самолетов от ГП Антонов

08:38 15 Декабрь Киев, Украина

Министерство инфраструктуры и Укроборонпром подписали меморандум, предусматривающий заказ на строительство пяти пассажирских самолетов государственным предприятием О. К. Антонова. Сделки по контрактам планируют подписать в первом и втором кварталах следующего года.



Более того, по словам генерального директора Укроборонпром, уже первый готовый самолет поступит в парк госавиакомпании в течение первого же года после заключения соответствующего соглашения.



Министр инфраструктуры в свою очередь не без гордости сообщил, что Украина — одна из немногих в мире стран, где есть возможности производить отечественные самолеты, начиная с необходимых для этого технологий и заканчивая специалистами. «Не хватало только государственных заказов», — добавил Александр Кубраков.



Пассажирские самолеты модели Ан-158 будут предназначены для осуществления межрегиональных рейсов внутри страны, а также для международных полетов на короткие расстояния.



Напомним, ранее также рассматривался вариант строительства самолетов компанией Airbus. Однако в этом случае идея создания национального авиаперевозчика была бы потеряна.