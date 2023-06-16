Украинские музеи и компании присоединились к месяцу прайда

12:20 16 июня Киев, Украина

Как известно, июнь – месяц гордости ЛГБТ-сообщества, также известный как месяц ЛГБТ-прайда.

Так, Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, Одесский художественный музей, Укрпочта и другие компании добавили к

своим визуальным айдентикам в социальных сетях элементы радуги или других символов ЛГБТИК+.

Таким образом, компании и музеи присоединились к месяцу прайда, который традиционно происходит во многих странах мира в июне, и отметили свои ценности, основанные на правах людей и равенстве.

В поддержку месяца прайда присоединилось и Министерство культуры и информационной политики.

Kyivstar примерил на свой логотип радужный принт.

Обновил фон логотипа и Vodafone.

Lifecell опубликовал пост поддержки. В комментариях к нему оператор также добавил: “Мы все разные, но нас объединяет одна общая любовь к Украине. Работаем ради победы и ради тех, кого мы любим! .

Обычно завершается месяц прайда большим маршем равенства в разных странах. Однако в результате российского вторжения нынешний Киевский Марш равенства состоится в городе Ливерпуль в июле. Его лозунгом является фраза "Война не окончена".