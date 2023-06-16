Украинские музеи и компании присоединились к месяцу прайда

В то время как в россии продолжают ущемлять представителей ЛГБТ сообщества, в частности, создав институт по исследованию общественного поведения гомосексуальных людей, украинские музеи и компании изменили свои логотипы в социальных сетях в знак уважения к разнообразию.
Как известно, июнь – месяц гордости ЛГБТ-сообщества, также известный как месяц ЛГБТ-прайда.
Так, Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, Одесский художественный музей, Укрпочта и другие компании добавили к
своим визуальным айдентикам в социальных сетях элементы радуги или других символов ЛГБТИК+.
Таким образом, компании и музеи присоединились к месяцу прайда, который традиционно происходит во многих странах мира в июне, и отметили свои ценности, основанные на правах людей и равенстве.
В поддержку месяца прайда присоединилось и Министерство культуры и информационной политики.
Kyivstar примерил на свой логотип радужный принт.
Обновил фон логотипа и Vodafone.
Lifecell опубликовал пост поддержки. В комментариях к нему оператор также добавил: “Мы все разные, но нас объединяет одна общая любовь к Украине. Работаем ради победы и ради тех, кого мы любим! .
Обычно завершается месяц прайда большим маршем равенства в разных странах. Однако в результате российского вторжения нынешний Киевский Марш равенства состоится в городе Ливерпуль в июле. Его лозунгом является фраза "Война не окончена".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии