Украинские моряки вернулись на Родину

20 украинских членов экипажа судна Вourbon 2 месяца провели в порту Находка из-за заложенности по зарплате.

В начале июля судно Вourbon с экипажем, среди которого было 20 украинцев, было арестовано на Дальнем востоке в порту Находка. Задержание произошло из-за долгов по зарплате. Спустя почти 2 месяца морякам наконец выплатили долго в $176,5 тысяч, и они смогли вернуться в Украину.

"20 украинских моряков были репатриированы. Четверо из них были списаны по медицинским показаниям и репатриированы за счет страховой компании, остальные 16 человек – за счет судовладельца", – говорится в сообщении.

На момент списания задолженность по заработной плате украинскому экипажу составляла $176,5 тыс. После устранения всех недостатков судну позволили покинуть Находку и Bourbon направился на Филиппины.

Как отмечается, на замену украинцам на борт прибыли 14 российских моряков.

В начале июля власти порта сзадержали судно Вourbon под флагом Либерии, на основании Конвенции о труде в морском судоходстве в связи с задолженностью по заработной плате и отсутствием контрактов. На борту судна находились 20 украинских моряков. Они требовали погасить задолженность по зарплате за два месяца, на тот момент она составляла $116 тысяч.

Ранее в Украину вернулись 14 моряков танкера Рута, которые три года провели в ливийской тюрьме. Экипаж арестовали якобы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. За три года ни одного судебного заседания не состоялось, а с судна исчез весь груз.