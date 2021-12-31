Украинские методы борьбы с российской агрессией

11:38 21 Апрель Киев, Украина

Пока Россия продолжает стягивать войска к своим западным границам, Украина повышает оборонную способность перед возможной эскалацией конфликта.

В Мариуполе и Бердянске провели тактические учения ВМФ и сухопутных войск в условиях, максимально приближенных к боевым. Цель мероприятий — укрепление военной базы в Мариуполе.

В них участвовали спецподразделение «Корт», отработав операцию по обезвреживанию террористов в городских условиях. А также морские спасатели, целью которых являлось спасти людей с тонущего судна.

Мариупольскую военную базу планируют оборудовать новой техникой. Украинские власти собираются построить новую военную базу в Бердянске.

За учениями наблюдал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. “Украина все вопросы хочет решить через мирный процесс, мы хотим, чтобы любой конфликт решался дипломатическим, а не военным образом. Вместе с тем, когда это от нас не зависит, мы на своей земле, мы готовы защищать нашу землю, с чётким пониманием того, что никакой иностранный солдат за нас не будет отстаивать наши интересы. Поэтому мы готовимся. Мы всегда были готовы, начиная с 2014 года, и сегодня готовы”, - отметил глава МВД.

Стоит отметить, что защищать необходимо не только подконтрольную территорию Украины, но и граждан в ОРДЛО, и на полуострове Крым. За первый квартал 2021 года стало известно о 146 задержанных силовиками РФ в Крыму. По сообщению Крымскотатарского ресурсного центра, 126 из них – крымские татары.

Пока задержанным помогают только правозащитники. Власти Украины кроме выражения возмущений и требований отпустить людей не в силах больше никак помочь. Однако на международном уровне, Украина продолжает предпринимать попытки воздействовать на Россию.

Так, 19 апреля украинский МИД объявил персоной нон грата одного из советников российского посольства. Это было сделано в ответ на задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге.

Также Украина предлагает изменить формат введения санкций. По словам директора школы политической аналитики национального университета «Киево-Могилянской академии» Максима Яковлева, те персональные санкции, которые действуют сейчас против определенных олигархов приближенных к Путину, малоэффективны. Яковлев считает, что необходимо вводить секторальные санкции, которые будут действовать на целый круг лиц одновременно, изолируя их от внешнего мира, тем самым призывая действовать в условиях деэскалации по ранее оговоренным договоренностям.