Украинские киберспециалисты просят сограждан о помощи

Помогайте украинским киберам взламывать ресурсы российских оккупантов. С таким призывом к украинцам обратилась Служба безопасности .
«За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены», – говорят в Службе.
А с сегодняшнего дня в чат-боте появилась новая функция – для борьбы на киберфронте.
Если вы заметили какие-либо уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли) – обязательно сообщайте о них чат-боту.
Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.
«Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы сражаться с оккупантом! Функция передачи данных доступна в разделе чат-бота «Киберфронт». Остановим российские войска вместе – на нашей земле и в нашем киберпространстве!», – призывают в СБУ.
«За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены», – говорят в Службе.
А с сегодняшнего дня в чат-боте появилась новая функция – для борьбы на киберфронте.
Если вы заметили какие-либо уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли) – обязательно сообщайте о них чат-боту.
Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.
«Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы сражаться с оккупантом! Функция передачи данных доступна в разделе чат-бота «Киберфронт». Остановим российские войска вместе – на нашей земле и в нашем киберпространстве!», – призывают в СБУ.
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