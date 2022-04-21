Украинские художники нарисовали купюры с изображением зверств в Буче

08:58 21 апреля Киев, Украина

Украинские иллюстраторы показали, как Европа финансирует российскую агрессию.



Молодые художники нарисовали три купюры с изображением зверств в Буче Киевской области, а также разрушенные дома в результате авиаобстрелов РФ.



На купюрах Евро, которыми пользуется весь Европейский Союз, нарисовали убитых украинцев руками русских солдат.



"10 украинцев за российский газ", "100 украинцев за российскую нефть", "200 украинцев за бизнес с Россией".