Украинские эмигранты станут диаспорой: мнение психолога Олега Покальчука

15:17 18 сентября Киев, Украина

Социальный и военный психолог Олег Покальчук заявил, что значительная часть украинцев, вынужденно уехавших за границу из-за войны, вероятно, останется там и станет диаспорой.

В своем интервью он подчеркнул: "Мы должны быть честными в оценке ситуации. Эти люди покинули Украину в результате трагических обстоятельств, и если их новое место жительства предоставляет им лучшие перспективы, то они останутся там. Это очень простой факт. Мы иногда в Украине продолжаем придерживаться устаревших представлений, вспоминая времена Советского Союза, когда уезжавший за границу человек считался "потерянным". Однако сейчас это не так".

Покальчук подчеркнул, что современная реальность требует нового взгляда на ситуацию: многие эмигранты могут оставаться связанными с Украиной и активно влиять на ее развитие, даже находясь за границей.



Он подчеркнул, что сегодня, в 21-м веке, мир стал более открытым, и перемещение людей между странами, их коммуникация и сотрудничество – это нормальные явления, с которыми нет никаких проблем. Он также отметил, что с социальной точки зрения жизнь людей за границей не сильно отличается от стремления вступить в Евросоюз, о котором так долго говорили.



Психолог напомнил о подобных историях в странах Восточной Европы, когда они присоединились к Евросоюзу, и миллионы граждан уехали на работу в другие страны, где остались на постоянное место жительства.