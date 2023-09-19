Украинские эмигранты станут диаспорой: мнение психолога Олега Покальчука

Социальный и военный психолог Олег Покальчук заявил, что значительная часть украинцев, вынужденно уехавших за границу из-за войны, вероятно, останется там и станет диаспорой.
Покальчук подчеркнул, что современная реальность требует нового взгляда на ситуацию: многие эмигранты могут оставаться связанными с Украиной и активно влиять на ее развитие, даже находясь за границей.
Он подчеркнул, что сегодня, в 21-м веке, мир стал более открытым, и перемещение людей между странами, их коммуникация и сотрудничество – это нормальные явления, с которыми нет никаких проблем. Он также отметил, что с социальной точки зрения жизнь людей за границей не сильно отличается от стремления вступить в Евросоюз, о котором так долго говорили.
Психолог напомнил о подобных историях в странах Восточной Европы, когда они присоединились к Евросоюзу, и миллионы граждан уехали на работу в другие страны, где остались на постоянное место жительства.
Он подчеркнул, что сегодня, в 21-м веке, мир стал более открытым, и перемещение людей между странами, их коммуникация и сотрудничество – это нормальные явления, с которыми нет никаких проблем. Он также отметил, что с социальной точки зрения жизнь людей за границей не сильно отличается от стремления вступить в Евросоюз, о котором так долго говорили.
Психолог напомнил о подобных историях в странах Восточной Европы, когда они присоединились к Евросоюзу, и миллионы граждан уехали на работу в другие страны, где остались на постоянное место жительства.
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