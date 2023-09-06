Украинские дроны атакуют российских оккупантов в Энергодаре

17:51 06 сентября Киев, Украина





Как рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, такие атаки значительно снижают моральный дух оккупантов. Украинские дроны продолжают наносить удары по российским оккупантам в Энергодаре , Запорожской области. На днях один из дронов влетел в здание, в котором находились российские силовики, в результате чего несколько человек получили ранения.Как рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, такие атаки значительно снижают моральный дух оккупантов.

"Местные жители, которые ждут ВСУ, это вдохновляет. Они воспринимают с повышенным настроением эти все взрывы и события, которые происходят", - отметил он.



По словам Орлова, часть российских оккупантов и коллаборационистов уже выехала из города, поскольку понимает приближение украинских защитников. Они боятся за свою жизнь и пытаются найти безопасное убежище.

"Частично пытаются обезопасить себя, ночуя на территории промышленного объекта АЭС. Это так называемое высшее руководство военное и руководство администрации оккупационной власти", - сказал городской голова.

Орлов также подчеркнул, что за все преступления, совершенные на временно оккупированных территориях, коллаборационисты понесут ответственность.