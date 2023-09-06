Украинские дроны атакуют российских оккупантов в Энергодаре

Украинские дроны продолжают наносить удары по российским оккупантам в Энергодаре, Запорожской области. На днях один из дронов влетел в здание, в котором находились российские силовики, в результате чего несколько человек получили ранения.
Как рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, такие атаки значительно снижают моральный дух оккупантов.
Как рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, такие атаки значительно снижают моральный дух оккупантов.
По словам Орлова, часть российских оккупантов и коллаборационистов уже выехала из города, поскольку понимает приближение украинских защитников. Они боятся за свою жизнь и пытаются найти безопасное убежище.
Орлов также подчеркнул, что за все преступления, совершенные на временно оккупированных территориях, коллаборационисты понесут ответственность.
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