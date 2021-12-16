Украинские дороги пополнятся приборами фиксации скорости

В департаменте патрульной полиции сообщили, что с 29 числа начинают работать дополнительные устройства фиксации нарушений ПДД. На 43 новых и 5 существующих участках установлены мобильные приборы TruCAM.
По словам замначальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, наряду с камерами автоматической фиксации нарушений в полиции продолжают использовать мобильные приборы TruCAM. Как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения.
Места измерения - аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.
Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 252 участках.
В полиции опубликовали карту и список с участками, где измеряют скорость движения. Новые устройства появятся в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.
Все новые участки отмечены на карте красным цветом, а уже существующие – синим.
Места измерения - аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.
Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 252 участках.
В полиции опубликовали карту и список с участками, где измеряют скорость движения. Новые устройства появятся в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.
Все новые участки отмечены на карте красным цветом, а уже существующие – синим.
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