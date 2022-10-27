Украинские документы наши беженцы смогут получать в Чехии, ФРГ и Турции - МВД

09:21 27 октября Киев, Украина

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что сеть зарубежных представительств Государственной миграционной службы имеет перспективу расширения в Чехии, Германии и Турции.

"Расширение сети является насущной потребностью, поскольку только в первые дни широкомасштабной агрессии россии за границу выехало около 7 млн украинских граждан", - отметил он.

По словам Енина, тогда многие благодаря поддержке партнеров Украины смогли пересечь границу по фотокопиям или ксерокопиям документов, однако потом они столкнулись с невозможностью получить социальные гарантии, пользоваться образовательными или медицинскими сервисами государств-членов ЕС. Поэтому МВД совместно с МИД инициировали расширение возможностей документирования граждан за пределами государства.

"Правительство поддержало инициативу - и вот уже более трех месяцев зарубежные представительства ГП Документ работают в Варшаве. А сейчас мы в Кракове наблюдаем работу одновременно восьми мобильных пунктов", - рассказал чиновник.

Как отметил Енин, такое количество мобильных паспортных центров может обслуживать до 300-350 человек в сутки. Очередь формируется как онлайн, так и вживую. Также продолжается работа над расширением перечня услуг, предоставляемых зарубежными представительствами ГП Документ, улучшением логистики, упрощением процедур и их продолжительностью.

По его словам, ведутся переговоры о расширении сети зарубежных подразделений украинского миграционного ведомства не только в Польше, но и в ряде других стран. Речь идет как о мобильных, так и о стационарных центрах.

Находясь с главой ГТСУ Натальей Науменко в Чехии, мы договорились об этом с чешскими властями. Также нас ждет Германия, Турция. Дело за малым - должны увеличивать количество специализированных бусов, которые могут работать таким дистанционным способом. А дальше планируем нанимать офисы, как это сегодня в Варшаве, где одновременно работают 28 рабочих станций, - рассказал Енин.

Напомним, в Польше заявили о готовности принять новую волну украинских беженцев.

Также сообщалось, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что украинским беженцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой до весны, поскольку зима может быть сложной из-за террористических атак рф.