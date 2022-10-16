Украинские дизтопливо и бензин выросли в цене

Украинские сети автозаправок начали повышать цены на бензин, дизтопливо и автогаз, свидетельствуют данные консалтинговой группы А-95, пишет Enkorr в среду, 12 октября.
Согласно мониторингу, дизтопливо в сетях Shell, БРСМ-Нефть и Chipo подорожало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л и 52,20 грн/л соответственно.
На АЗС Укр-Петроль цена на дизтопливо выросла на 1 грн/л до 50,60 грн/л, на Олас – также на 1 грн/л до 53,90 грн/л.
В сетях VostokGaz и Mango дизтопливо выросло в цене сразу на 2 грн/л и 80 коп./л, до 52,39 грн/л и 52,19 грн/л соответственно.
Цены на бензин на станциях Укр-Петроль, Олас, Chipo и VostokGaz выросли на 0,5-2 грн/л.
Средняя цена на автогаз выросла на 14 копеек – до 26,72 гривен за литр, но в некоторых сетях АЗС - на 55 коп./л.
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