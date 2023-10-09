Украинские дипломаты спасли раненого мальчика в израильском городе Сдерот

Министерство иностранных дел Украины (МИД) сообщило о спасательной операции в израильском городе Сдерот, в рамках которой украинские дипломаты успешно вывезли раненого украинского мальчика.
Об этом информировал спикер МИД Украины, Олег Николенко, в своем аккаунте на Facebook.
По словам Николенко, ребенок получил ранения в результате нападения боевиков, и украинские дипломаты провели операцию по его спасению. Мальчик находится в настоящее время в безопасном месте под заботой посольства, где ему предоставлена не только медицинская, но и психологическая помощь.
Он также отметил, что было установлено местоположение пятерых граждан, которые ранее считались пропавшими на юге Израиля. Тем не менее, появились неофициальные данные о возможной гибели других двух украинцев вблизи сектора Газа и еще одного в самом секторе. Эта информация находится на стадии проверки.
Николенко подчеркнул, что дипломатическое представительство Украины в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинским сообществом и разрабатывает потенциальные эвакуационные маршруты. Также он отметил, что за последние сутки оперативный штаб МИД обработал более 200 обращений граждан, и в настоящее время идет поиск решений для помощи украинским гражданам, желающим покинуть Израиль.
Об этом информировал спикер МИД Украины, Олег Николенко, в своем аккаунте на Facebook.
По словам Николенко, ребенок получил ранения в результате нападения боевиков, и украинские дипломаты провели операцию по его спасению. Мальчик находится в настоящее время в безопасном месте под заботой посольства, где ему предоставлена не только медицинская, но и психологическая помощь.
Он также отметил, что было установлено местоположение пятерых граждан, которые ранее считались пропавшими на юге Израиля. Тем не менее, появились неофициальные данные о возможной гибели других двух украинцев вблизи сектора Газа и еще одного в самом секторе. Эта информация находится на стадии проверки.
Николенко подчеркнул, что дипломатическое представительство Украины в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинским сообществом и разрабатывает потенциальные эвакуационные маршруты. Также он отметил, что за последние сутки оперативный штаб МИД обработал более 200 обращений граждан, и в настоящее время идет поиск решений для помощи украинским гражданам, желающим покинуть Израиль.
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