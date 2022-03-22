Украинские дети пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в турецком Бодруме

Роман Абрамович пытается уйти от санкций и спрятать свои яхты в Турции. Детско-юношеская команда яхтсменов «Парусная команда Украины» узнала, что одна из яхт олигарха прибывает в Бодрум. Дети со своим тренером стали между судном и причалом, попробовав не дать пришвартоваться в порту.
Маленьким героям удалось 15 минут держать блокаду, однако прибыла турецкая полиция. Детей забрали в участок, переписали паспортные данные и отпустили. Яхта Абрамовича находится в городе Бодрум.
Яхто MY Solaris российского миллиардера Романа Абрамовича уже причалила в турецком Бодруме. Вторая тоже направляется в сторону Турции.
Маленьким героям удалось 15 минут держать блокаду, однако прибыла турецкая полиция. Детей забрали в участок, переписали паспортные данные и отпустили. Яхта Абрамовича находится в городе Бодрум.
Яхто MY Solaris российского миллиардера Романа Абрамовича уже причалила в турецком Бодруме. Вторая тоже направляется в сторону Турции.
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