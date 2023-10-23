Украинские больницы получили современные компьютерные томографы

12:44 23 октября Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины в рамках сотрудничества с Всемирным банком доставило шесть современных компьютерных томографов (КТ) в украинские больницы, как сообщил Минздрав.



В частности, украинские медицинские учреждения получили два томографа Revolution Maxima 55 и четыре Optima CT520, произведенных американской компанией General Electric Health Care. Это оборудование было доставлено в следующие больницы:

Винницкая областная детская клиническая больница;

Тернопольская областная клиническая психоневрологическая больница;

Областная клиническая больница Ивано-Франковской области;

Ужгородская городская многопрофильная клиническая больница;

Золочевская центральная районная больница (Львовская область);

Хмельницкая областная детская больница.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что современная визуальная диагностика с использованием компьютерной томографии играет важную роль в обследовании пациентов с разнообразными заболеваниями, от сердечно-сосудистых до заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Он подчеркнул, что качественная диагностика имеет решающее значение для эффективного лечения, и Минздрав работает с международными партнерами, чтобы обеспечить украинские медицинские учреждения необходимым современным оборудованием.



Ляшко подчеркнул, что целью является обеспечение доступности и бесплатности медицинской помощи для каждого гражданина Украины, независимо от его местоположения.