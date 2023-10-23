Украинские больницы получили современные компьютерные томографы

Министерство здравоохранения Украины в рамках сотрудничества с Всемирным банком доставило шесть современных компьютерных томографов (КТ) в украинские больницы, как сообщил Минздрав.
В частности, украинские медицинские учреждения получили два томографа Revolution Maxima 55 и четыре Optima CT520, произведенных американской компанией General Electric Health Care. Это оборудование было доставлено в следующие больницы:
В частности, украинские медицинские учреждения получили два томографа Revolution Maxima 55 и четыре Optima CT520, произведенных американской компанией General Electric Health Care. Это оборудование было доставлено в следующие больницы:
- Винницкая областная детская клиническая больница;
- Тернопольская областная клиническая психоневрологическая больница;
- Областная клиническая больница Ивано-Франковской области;
- Ужгородская городская многопрофильная клиническая больница;
- Золочевская центральная районная больница (Львовская область);
- Хмельницкая областная детская больница.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что современная визуальная диагностика с использованием компьютерной томографии играет важную роль в обследовании пациентов с разнообразными заболеваниями, от сердечно-сосудистых до заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Он подчеркнул, что качественная диагностика имеет решающее значение для эффективного лечения, и Минздрав работает с международными партнерами, чтобы обеспечить украинские медицинские учреждения необходимым современным оборудованием.
Ляшко подчеркнул, что целью является обеспечение доступности и бесплатности медицинской помощи для каждого гражданина Украины, независимо от его местоположения.
Ляшко подчеркнул, что целью является обеспечение доступности и бесплатности медицинской помощи для каждого гражданина Украины, независимо от его местоположения.
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