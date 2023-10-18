Украинские больницы получили 42 генератора при поддержке Всемирного банка

В рамках совместного сотрудничества с Всемирным банком, украинские больницы и медицинские учреждения получили 42 генератора большой мощности, общей мощностью от 150 до 264 кВт, как сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Эти генераторы были распределены по разным областям и городам Украины, включая Днепропетровскую, Одесскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Луганскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Львовскую, Киевскую, и Черкасскую области, а также город Киев.
Эти генераторы будут использоваться для обеспечения непрерывного электроснабжения операционных, отделений реанимации, кислородных станций и другого критически важного медицинского оборудования. Это значимое событие способствует улучшению условий и качества медицинской помощи в разных регионах Украины.
Эти генераторы были распределены по разным областям и городам Украины, включая Днепропетровскую, Одесскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Луганскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Львовскую, Киевскую, и Черкасскую области, а также город Киев.
Эти генераторы будут использоваться для обеспечения непрерывного электроснабжения операционных, отделений реанимации, кислородных станций и другого критически важного медицинского оборудования. Это значимое событие способствует улучшению условий и качества медицинской помощи в разных регионах Украины.
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