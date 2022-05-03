Украинские боксеры-юниоры везут рекордное количество медалей

По количеству медалей у Украины - второй показатель среди стран-участниц соревнований.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских боксеров-юниоров, завоевавших на чемпионате Европы 20 медалей. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале в четверг, 3 декабря.

Зеленский подчеркнул, что это лучший результат в истории юниорской сборной по боксу за годы независимости.

"Чемпионат Европы по боксу среди юниоров стал одним из немногих крупных международных спортивных форумов в 2020 году. Мне очень приятно отметить, что наш вид спорта приносит столько положительных эмоций украинским болельщикам, в которых, откровенно говоря, в этом году не было много поводов для радости. Но выступление украинских боксеров сначала на молодежном чемпионате Европы в Черногории, а теперь и на юниорском Евро в Болгарии, еще раз убеждает, что украинский бокс продолжает держать очень высокую планку во всем мире. Нас признают как одну из лидирующих государств", - прокомментировал вице-президент Европейской конфедерации бокса, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.