Украинские боксеры-юниоры везут рекордное количество медалей

Сегодня, 3 декабря в Международном аэропорту "Борисполь" в 19.00, состоится торжественная встреча команды юниорской сборной Украины по боксу
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По количеству медалей у Украины - второй показатель среди стран-участниц соревнований.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских боксеров-юниоров, завоевавших на чемпионате Европы 20 медалей. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале в четверг, 3 декабря.
"Сегодня домой возвращаются наши молодые боксеры. С чемпионата Европы они везут 20 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых", - сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что это лучший результат в истории юниорской сборной по боксу за годы независимости.
"Наши чемпионы, Украина гордится вами!" - резюмировал он.
Чемпионат Европы по боксу среди юниоров-2020, в котором приняли участие спортсмены
из 19 стран, проходил в городе София (Болгария). По количеству медалей у Украины - второй показатель среди всех стран-участниц. С незначительным отрывом наши спортсмены уступили в медальном зачете команде России.
"Чемпионат Европы по боксу среди юниоров стал одним из немногих крупных международных спортивных форумов в 2020 году. Мне очень приятно отметить, что наш вид спорта приносит столько положительных эмоций украинским болельщикам, в которых, откровенно говоря, в этом году не было много поводов для радости. Но выступление украинских боксеров сначала на молодежном чемпионате Европы в Черногории, а теперь и на юниорском Евро в Болгарии, еще раз убеждает, что украинский бокс продолжает держать очень высокую планку во всем мире. Нас признают как одну из лидирующих государств", - прокомментировал вице-президент Европейской конфедерации бокса, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.
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