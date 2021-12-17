Украинские боксеры Ломаченко и Усик в попали в ТОП-5 лучших

Журнал The Ring, который печатает новости бокса, опубликовал ТОП-5 лучших боксеров мира, в который вошли украинские спортсмены Василий Ломаченко и Александр Усик
Отмечается, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко занял второе место в рейтинге, а бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик - занял пятую позицию.
Лучшим боксером мира по версии ресурса стал мексиканец Сауль Альварес.
Топ-5 боксеров современности по версии The Ring:
- Сауль Альварес (Мексика) - 53-1-2, 36 КО;
- Василий Ломаченко (Украина) - 14-1, 10 КО;
- Наоя Инуэ (Япония) - 19-0, 16 КО;
- Теренс Кроуфорд (США) - 36-0, 27 КО;
- Александр Усик (Украина) - 17-0, 13 КО.
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