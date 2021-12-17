Украинские боксеры Ломаченко и Усик в попали в ТОП-5 лучших

14:32 07 Июль Киев, Украина

Журнал The Ring, который печатает новости бокса, опубликовал ТОП-5 лучших боксеров мира, в который вошли украинские спортсмены Василий Ломаченко и Александр Усик



Отмечается, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко занял второе место в рейтинге, а бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик - занял пятую позицию.



Лучшим боксером мира по версии ресурса стал мексиканец Сауль Альварес.



Топ-5 боксеров современности по версии The Ring: