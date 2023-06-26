Украинские бойцы освободили село Ровнополь в Донецкой области

Украинские бойцы успешно освободили село Ровнополь, расположенное в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области.
Эту информацию опубликовала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
Эту информацию опубликовала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
Это освобождение стало девятым случаем, когда населенный пункт возвращается из-под оккупации российских захватчиков в ходе контрнаступления сил Вооруженных Сил Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии