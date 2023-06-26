Украинские бойцы освободили село Ровнополь в Донецкой области

15:28 26 июня Киев, Украина





Эту информацию опубликовала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Украинские бойцы успешно освободили село Ровнополь, расположенное в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области.Эту информацию опубликовала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", - написала она.

Это освобождение стало девятым случаем, когда населенный пункт возвращается из-под оккупации российских захватчиков в ходе контрнаступления сил Вооруженных Сил Украины.