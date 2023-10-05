Украинские беженцы в Швейцарии: финансовые поощрения для добровольного возвращения домой

17:45 05 октября Киев, Украина

Швейцария разработала временную стратегию для стимулирования добровольного возвращения украинских беженцев на родину еще до отмены ими статуса временной защиты.



Государственный секретариат по миграции (SEM) Швейцарии совместно с кантонскими властями представил этот план, который предусматривает возможность, что до 2024-2025 года около 70 тысяч украинцев вернутся домой, причем 80% из них сделают это по собственному желанию.



Основой стратегии является отмена статуса временной защиты (статус S) для украинцев через два-три года после начала войны. Украинцам, готовым вернуться добровольно, будут предложены финансовые поощрения в размере от 1000 до 4000 швейцарских франков на человека в зависимости от этапа отъезда.



Ожидается, что после отмены статуса S большинство украинцев покинет Швейцарию в течение следующих 6-9 месяцев, хотя остальные 20% могут решить остаться. Это стратегический подход направлен на поощрение добровольного выезда и уменьшение долгосрочного пребывания украинцев в Швейцарии, при этом учитывая уязвимые случаи и обстоятельства каждой семьи.