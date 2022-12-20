Украинские беженцы в Литве смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в следующем году

08:02 20 декабря Киев, Украина

Литовская железная дорога и муниципальные власти трех крупнейших городов Литвы обеспечат бесплатные перевозки для беженцев из Украины в 2023 году.



Об этом сообщает Delfi.



В частности, в компании LTG Link, которая занимается железнодорожными перевозками, сообщили, что в настоящее время инициативой могут воспользоваться все люди, выехавшие в Литву из-за войны в Украине.

"С 1 августа все люди, бегущие от войны россии в Украине в Литву, могут пользоваться бесплатным железнодорожным сообщением на местных маршрутах в Литве", - отметила коммуникационная партнерша компании Котрина Дзикарайте.

По ее словам, для этого все желающие воспользоваться инициативой как граждане Украины, так и граждане других стран, которые в начале российской агрессии находились в Украине, должны предоставить подтверждающие документы. У них должны быть паспорт или удостоверение личности (свидетельство о рождении для детей) и регистрационная карточка, выданная Департаментом миграции.



В Вильнюсе до конца года действовала возможность для украинцев бесплатно пользоваться общественным транспортом. На заседании совета, состоявшемся на этой неделе, инициатива была продлена до 2024 года.



Кроме того, в городской совет Каунаса внесено предложение разрешить украинцам пользоваться 99-процентными транспортными льготами. В проекте предусмотрено, что годовой билет с такой скидкой будет выдаваться при предъявлении регистрационной карты, выданной Департаментом миграции, или действительного вида на жительство, выданного в 2023 году в Литве по гуманитарным причинам.



Как сообщил начальник транспортного отдела Клайпедского городского самоуправления Римантас Моцкус, ведется подготовка к продлению в следующем году льготы, действующей для украинцев в этом портовом городе путем введения бесплатного билета.



По данным литовского Департамента статистики, с начала войны россии в Украине в феврале в Литву прибыло 71,5 тысячи беженцев, сообщает издание.