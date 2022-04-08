Украинские аудиогиды появятся в музеях Египта

12:45 08 июля Киев, Украина

Во всех новых и обновленных музеях Египта в скором времени появятся аудиогиды с QR-кодом на украинском языке.

Об этом заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

«Начиная с открытия нового Музея египетских цивилизаций, которое состоялось в апреле, мы проговорили с украинским посольством необходимость создания таких (украиноязычных – ред.) аудиогидов с QR-кодом во всех новых и обновленных музеях. Мы надеемся, что они будут внедрены в самое ближайшее время», - сказал аль-Анани.

При этом, по его словам, Египет не планирует полностью заменять простых гидов на автоматические аудиогиды.

«Но полностью заменить на автоматические аудиогиды мы не планируем - у нас более 10 тысяч туристических гидов. Надо учитывать и их интересы, и интересы туристов, ведь экскурсия от "живого" гида более динамична», - отметил министр.

Аль-Анани также добавил, что правительство планирует запустить мобильное приложение, которое поможет туристам более эффективно планировать свой отдых. На одной платформе будут скомбинированы и места размещения, и транспортные услуги, и предложения по разнообразнейшему отдыху (музеи, активности и пр.).