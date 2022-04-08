Украинские аудиогиды появятся в музеях Египта
12:45 08 июля Киев, Украина
Во всех новых и обновленных музеях Египта в скором времени появятся аудиогиды
с QR-кодом на украинском языке.
Об этом заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.
«Начиная с открытия нового Музея египетских цивилизаций, которое состоялось в апреле, мы проговорили с украинским посольством необходимость создания таких (украиноязычных – ред.) аудиогидов с QR-кодом во всех новых и обновленных музеях. Мы надеемся, что они будут внедрены в самое ближайшее время»,
- сказал аль-Анани.
При этом, по его словам, Египет не планирует полностью заменять простых гидов на автоматические аудиогиды.
«Но полностью заменить на автоматические аудиогиды мы не планируем - у нас более 10 тысяч туристических гидов. Надо учитывать и их интересы, и интересы туристов, ведь экскурсия от "живого" гида более динамична», - отметил министр.
Аль-Анани также добавил, что правительство планирует запустить мобильное приложение, которое поможет туристам более эффективно планировать свой отдых. На одной платформе будут скомбинированы и места размещения, и транспортные услуги, и предложения по разнообразнейшему отдыху (музеи, активности и пр.).
«Приложение отвечает трендам постковидной реальности, когда люди предпочитают отдыхать более уединенно и самостоятельно планировать свое времяпрепровождение, выбирая и оплачивая услуги с помощью платформы», - добавил он.
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