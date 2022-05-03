Украинская сфера обслуживания переходит на государственный язык

08:33 03 декабря Киев, Украина

С 16 января 2021 года, все поставщики услуг обязаны обеспечить обслуживание потребителей исключительно на украинском языке.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, в четверг, 3 декабря.



Согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на госязыке.

"С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банках, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", – заявил Креминь.

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