Украинская сфера обслуживания переходит на государственный язык

С 16 января 2021 года, все поставщики услуг обязаны обеспечить обслуживание потребителей исключительно на украинском языке.
Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, в четверг, 3 декабря.
Согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на госязыке.
Куда обращаться, если вам отказали в обслуживании на госязыке
В случае нарушений получения услуг и информации на украинском языке - обращайтесь к языковому омбудсмену. Для этого нужно написать обращение по адресу: Киев, переулок Музейный, 12. Также обращение можно отправить на электронную почту: [email protected]
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