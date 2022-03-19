Украинская разведка обнародовала список российских оккупантов из Дагестана

16:20 18 марта Киев, Украина

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обнародовало список из более 3,3 тысяч российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в г. Буйнакск Республики Дагестан.

Список список опубликован на странице ведомства.

Разведка обвинила военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354) г. Буйнакск Республики Дагестан в совершении военных преступлений против народа Украины.
"Каждый украинец должен знать их имена", – прокомментировали они.
Это формирование входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа России.

В ведомстве подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.