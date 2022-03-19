Украинская разведка обнародовала список российских оккупантов из Дагестана

16:20 18 марта Киев, Украина





Список список опубликован на



Разведка обвинила военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354) г. Буйнакск Республики Дагестан в совершении военных преступлений против народа Украины. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обнародовало список из более 3,3 тысяч российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в г. Буйнакск Республики Дагестан Список список опубликован на странице ведомства.Разведка обвинила военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354) г. Буйнакск Республики Дагестан в совершении военных преступлений против народа Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена", – прокомментировали они.

Это формирование входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа России.



В ведомстве подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.