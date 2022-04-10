Украинская полиция получила в подарок 18 служебных автомобилей

15:59 20 ноября Киев, Украина

В качестве международной помощи в реорганизации территориальных подразделений Нацполиции, девять областей Украины получили 18 полицейских автомобилей.



Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



"В частности, транспорт получат мобильные группы по противодействию домашнему насилию и полицейские офицеры громад в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой областях", - сообщает пресс-служба Нацполиции.



Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что полученные автомобили помогут полицейским лучше и оперативнее реагировать на заявления и вызовы граждан.



"Одна из приоритетных задач полиции - это улучшение реагирования на заявления и сообщения граждан, в том числе - противодействие домашнему насилию. Уже в рамках реорганизации территориальных подразделений Нацполиции мы создаем структурные подразделения противодействия домашнему насилию", - отметил Фацевич.