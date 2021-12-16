Украинская поэтесса Лина Костенко отмечает свой 91-ый день рождения

11:57 19 Март Киев, Украина

Сегодня, 19 марта гениальной украинской поэтессе и писательнице Лине Костенко исполнился 91 год.

Лину Васильевну по праву считают одной из знаковых фигур в Украине. Она является лауреатом Шевченковской премии – ее поэтесса получила в 1987 году за роман "Маруся Чурай" и Премии Антоновича (в 1989-ом). В свое время Костенко отказалась от звания Героя Украины.



За последние годы гражданская лирика Костенко приобрела для читателей новые краски и популярность стихотворений во многом связана с трагическими событиями Революции Достоинства. В настоящее время Лину Костенко собираются номинировать на Нобелевскую премию – такое решение уже поддержал Комитет ВР по вопросам информационной и гуманитарной политики.



Лина Костенко является безоговорочным моральным авторитетом для многих украинцев, поскольку не шла на компромиссы с властями. Из-за бескомпромиссность и незаурядную смелость ее прозвали железной женщиной. "Не боюсь доносчика в трактире, потому что все говорю в глаза королю", — как-то написала Лина Костенко.



