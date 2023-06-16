Украинская община в Австралии провела митинг против экоцида рф в Украине

10:56 13 июня Киев, Украина

Украинская община Австралии в ответ на подрыв рашистами Каховской ГЭС провела акции в ряде городов, чтобы осудить российский терроризм и экоцид в Украине.



Об этом в Facebook сообщил Союз украинских организаций в Австралии (Australian Federation of Ukrainian Organisations – AFUO).

«На митингах украинцы говорили о потере домов своего детства из-за наводнения в Херсоне. Другие отчаянно волновались за родных и друзей на оккупированных территориях, как Олешки, которые рассказали им, что российские оккупанты забрали спасательные лодки и не делают никаких усилий, чтобы помочь людям», – говорится в сообщении.

Участники акций единодушно выразили уверенность, что россия должна быть побеждена. Украина должна победить ради глобальной безопасности.

С началом контрнаступления AFUO призывает правительство Австралии помочь Украине путем предоставления Bushmasters, Hawkeis и другой военной помощи.