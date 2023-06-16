Украинская община в Австралии провела митинг против экоцида рф в Украине

Украинская община Австралии в ответ на подрыв рашистами Каховской ГЭС провела акции в ряде городов, чтобы осудить российский терроризм и экоцид в Украине.
Об этом в Facebook сообщил Союз украинских организаций в Австралии (Australian Federation of Ukrainian Organisations – AFUO).
Об этом в Facebook сообщил Союз украинских организаций в Австралии (Australian Federation of Ukrainian Organisations – AFUO).
Участники акций единодушно выразили уверенность, что россия должна быть побеждена. Украина должна победить ради глобальной безопасности.
С началом контрнаступления AFUO призывает правительство Австралии помочь Украине путем предоставления Bushmasters, Hawkeis и другой военной помощи.
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