Украинская лента о матерях украинских защитников победила на кинофестивале в Гонконге

Украинская лента «Мать апостолов» о матерях украинских защитников победила на кинофестивале в Гонконге (Asia Film Art, или AFAIFF), сообщает Госкино.
Организаторы фестиваля отметили, что были поражены фильмом «до глубины души». Лента соревновалась с киноработами из Германии, Японии, Китая, Индии, США и Гонконга.
В основе фильма – истории женщин, сыновья которых воевали за Украину в 2014 году: «В поисках сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированной территорией, мать попадает в чужой и агрессивный мир ненависти и страдания. В этом аду она ищет сына и, имея в сердце великую любовь и милосердный характер, изменяет всех, кого встречает на своем пути. Ее отчаяние и боль перерождаются в вечный
Организаторы фестиваля отметили, что были поражены фильмом «до глубины души». Лента соревновалась с киноработами из Германии, Японии, Китая, Индии, США и Гонконга.
В основе фильма – истории женщин, сыновья которых воевали за Украину в 2014 году: «В поисках сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированной территорией, мать попадает в чужой и агрессивный мир ненависти и страдания. В этом аду она ищет сына и, имея в сердце великую любовь и милосердный характер, изменяет всех, кого встречает на своем пути. Ее отчаяние и боль перерождаются в вечный
материнский дух земли, возвращающий сыновей домой – живых или мертвых».
Режиссер фильма – Заза Буадзе. Ленту создала кинокомпания «Студия «Золотое Руно» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.
Международный кинофестиваль Asia Film Art ( AFAIFF ) в четвертый раз проходит в Гонконге и представляет новаторских кинематографистов со всего мира. Организаторами мероприятия являются Hong Kong Film Art Association и Macau Film Art Association.
Украинская лента "Мать апостолов" также победила на испанском кинофестивале Calella Film Festival.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии