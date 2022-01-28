Украинская группа улучшила позицию в рейтинге участников Евровидения-2021

10:01 11 Май Киев, Украина

После первой репетиции группы Go_A на сцене в Роттердаме украинцы попали в топ-10 и сейчас занимают девятую позицию рейтинга.

Об этом свидетельствуют обновленные данные букмекерского прогноза на сайте Eurovisionworld.



Отметим, что после первой репетиции на арене Ahoy в Роттердаме рейтинг начал быстро меняться и тройка лидеров теперь выглядит так: Франция (вероятность победы 18%), Мальта (16%), Швейцария (13%).



Украина занимает девятое место в прогнозе с шансами на победу в 2%.



Репетиционное выступление Go_A с песней Шум всколыхнуло сеть и собрало множество восторженных реакций.

Вместе с украинской группой на сцене Евровидения-2021 репетировали представители восьми стран: Кипра, Хорватии, Мальты, Румынии, Израиля, Норвегии, Азербайджана и Бельгии.

По данным Escxtra, представители европейской прессы признали выступление украинского коллектива лучшим.