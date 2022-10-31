Украинская энергосистема "ранена", ей надо больше покоя и меньше нагрузок - Укрэнерго

Экономия электроэнергии в Украине станет вызовом для мирных жителей на весь отопительный сезон.
Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.
Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.
Кудрицкий указал, что для того чтобы экономить, не обязательно лишать себя всех благ цивилизации, достаточно:
- не включать свет в пустых помещениях;
- пользоваться не более чем одним энергоемким прибором одновременно;
- пользоваться утюгом, стиральной машиной, сушилкой после 23.00 часов, когда нагрузка на энергосистему падает.
По его словам, это же касается и электроотопления, теплых полов в частных домах.
При этом, он предположил, что атаки россиян на энергообъекты продолжатся и зимой.
При этом, он предположил, что атаки россиян на энергообъекты продолжатся и зимой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии