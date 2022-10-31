Украинская энергосистема "ранена", ей надо больше покоя и меньше нагрузок - Укрэнерго

08:12 31 октября Киев, Украина

Экономия электроэнергии в Украине станет вызовом для мирных жителей на весь отопительный сезон.

Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.
 
"Наша энергосистема, к большому сожалению, можно сказать ранена, если ее сравнивать с живым организмом. Ей надо больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", - отметил он.
 
Кудрицкий указал, что для того чтобы экономить, не обязательно лишать себя всех благ цивилизации, достаточно:
  • не включать свет в пустых помещениях;
  • пользоваться не более чем одним энергоемким прибором одновременно;
  • пользоваться утюгом, стиральной машиной, сушилкой после 23.00 часов, когда нагрузка на энергосистему падает.
По его словам, это же касается и электроотопления, теплых полов в частных домах.

При этом, он предположил, что атаки россиян на энергообъекты продолжатся и зимой.
 
"Надо быть готовыми: иметь запас воды, заряженные павербанки, мобильные телефоны, иметь при себе батарейки, фонари, чтобы более-менее комфортно провести несколько часов без электричества", - добавил глава правления Укрэнерго.