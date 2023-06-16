Украинская армия получила 500 дронов "Пегас" с функцией FPV

Украинские бойцы получили 500 дронов "Пегас" с функцией FPV и успешно применили их в боевых условиях, уничтожив десятки вражеских объектов.
Эту информацию о передаче и эффективности дронов опубликовал Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям и министр цифровой трансформации, в своем сообщении в Телеграме.
Компания Everstake, специализирующаяся на блокчейне, поставила 500 FPV-дронов "Пегас" для украинской армии.
Эти беспилотники были распределены между 13 подразделениями Сил обороны Украины, и некоторые из них уже успешно применились в уничтожении вражеских объектов.
Михаил Федоров подчеркнул, что FPV-дроны являются конкурентным преимуществом на поле боя, способным догнать и уничтожить почти любую цель, а также способствовать сохранению жизней украинских воинов.
Проект "Армия дронов" был запущен в июле 2022 года и предусматривает системную закупку, ремонт дронов, а также обучение специалистов в этой области в рамках комплексной программы, разработанной Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации.
Эту информацию о передаче и эффективности дронов опубликовал Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям и министр цифровой трансформации, в своем сообщении в Телеграме.
Компания Everstake, специализирующаяся на блокчейне, поставила 500 FPV-дронов "Пегас" для украинской армии.
Эти беспилотники были распределены между 13 подразделениями Сил обороны Украины, и некоторые из них уже успешно применились в уничтожении вражеских объектов.
Михаил Федоров подчеркнул, что FPV-дроны являются конкурентным преимуществом на поле боя, способным догнать и уничтожить почти любую цель, а также способствовать сохранению жизней украинских воинов.
Проект "Армия дронов" был запущен в июле 2022 года и предусматривает системную закупку, ремонт дронов, а также обучение специалистов в этой области в рамках комплексной программы, разработанной Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации.
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