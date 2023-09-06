Украинская 47-я бригада эвакуировала жителей из Роботино на бронетехнике

12:42 22 августа Киев, Украина

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Telegram, что украинские защитники из 47-й бригады с боем вошли в село Роботино в Запорожской области и эвакуировали мирных жителей на бронетранспортерах БМП Брэдли.



Маляр добавила, что защитники выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.



В ответ россияне непрерывно обстреливают село Роботино из артиллерии. Там продолжаются бои.



Защитники 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" также опубликовали видео эвакуации гражданских из села на Мелитопольском направлении.



Бойцы сообщили, что через 2 месяца ожесточенных боев они смогли прорвать многоэшелонированную линию обороны оккупантов.