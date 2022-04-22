Украинка вошла в список самых влиятельных женщин по версии BBC

21:35 24 ноября Киев, Украина

Создательница агростартапа Flurosat Анастасия Волкова, заслуженно заняла место в списке влиятельных и вдохновляющих женщин года по версии ВВС.



С помощью агростартапа фермеры получают информацию о состоянии их урожая, а также полезные советы.

"Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем", – говорится в сообщении.

Аграрии могут получить советы по поливу, использованию удобрений, а также прогнозы по доходности поля. Кроме того, Flurosat может выявить потенциальные проблемы с урожаем задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом.



В настоящее время услугами стартапа украинской предпринимательницы пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.



Известно, что Анастасия Волкова училась в Национальном авиационном университете в Киеве, потом получила степень магистра в Варшавском технологическом университете. Пять лет назад украинка переехала в Австралию. Там в 2018 году она защитила докторскую диссертацию и создала свой проект Flurosat.