Украинец установил нацрекорд по количеству восхождений на Эверест

16:01 24 Май Киев, Украина

23 мая на Эверест - высочайшую вершину планеты, поднялся Валентин Сипавин из города Харькова, установив нацрекорд по количеству восхождений.

Вместе с ним вершину мира покорила альпинистка из Днепра - Ирина Караган. Для Ирины это первое восхождение на восьмитысячник, при этом она стала четвертой украинкой, которая побывала на вершине Эвереста (ранее до нее восхождения совершали: Ирина Галай и Татьяна Яловчак, обе в 2016 году и в 2019 году - Оксана Литинская, она поднималась как гражданка Великобритании (имея двойное гражданство).



Валентин Сипавин тем самым установил национальный рекорд по количеству восхождений на Эверест - это его уже четвертое восхождение и первое, совершенное с южной, Непальской стороны (ранее он побывал на вершине в 2017, 2018 и 2019 годах).

Восхождение проходило с южной,непальской стороны по стандартному маршруту с использованием кислородных баллонов и помощи шерп.



Таким образом, дополняя статистику украинских восхождений на вершину мира, можно отметить, что за всю историю на вершине побывало 29 украинцев (включая четырёх женщин), которые совершили 35 успешных восхождений!