Украинец установил нацрекорд по количеству восхождений на Эверест

23 мая на Эверест - высочайшую вершину планеты, поднялся Валентин Сипавин из города Харькова, установив нацрекорд по количеству восхождений.
Вместе с ним вершину мира покорила альпинистка из Днепра - Ирина Караган. Для Ирины это первое восхождение на восьмитысячник, при этом она стала четвертой украинкой, которая побывала на вершине Эвереста (ранее до нее восхождения совершали: Ирина Галай и Татьяна Яловчак, обе в 2016 году и в 2019 году - Оксана Литинская, она поднималась как гражданка Великобритании (имея двойное гражданство).
Валентин Сипавин тем самым установил национальный рекорд по количеству восхождений на Эверест - это его уже четвертое восхождение и первое, совершенное с южной, Непальской стороны (ранее он побывал на вершине в 2017, 2018 и 2019 годах).
Восхождение проходило с южной,непальской стороны по стандартному маршруту с использованием кислородных баллонов и помощи шерп.
Таким образом, дополняя статистику украинских восхождений на вершину мира, можно отметить, что за всю историю на вершине побывало 29 украинцев (включая четырёх женщин), которые совершили 35 успешных восхождений!
Таким образом, дополняя статистику украинских восхождений на вершину мира, можно отметить, что за всю историю на вершине побывало 29 украинцев (включая четырёх женщин), которые совершили 35 успешных восхождений!
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