Украине удалось вернуть тела 50 погибших защитников

15:37 27 октября Киев, Украина

27 октября по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела 50 погибших защитников Украины

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.



Как отмечается, ВСУ обеспечат "должную и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз".