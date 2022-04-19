Украине не удалось согласовать с оккупантами гумкоридоры на сегодня

Вице-премьер - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что гуманитарные коридоры 19 апреля не откроются.
Об этом она написала в Facebook.
Верещук отметила, что продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе.
"По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска. Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях", - уточнила вице-премьер.
Напомним, уже третий день украинской стороне не удается договориться с РФ об организации эвакуации из регионов, где идут боевые действия.
/>Укрзализныця во вторник, 19 апреля, анонсировала два эвакуационных поезда из Луганской и Донецкой областей: №45 Лозовая - Ужгород и №233 Покровск - Чоп.
Точное время отправки можно узнать на вокзале и с помощью горячей линии 0 800 503 111.
Верещук отметила, что продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе.
"По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска. Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях", - уточнила вице-премьер.
Напомним, уже третий день украинской стороне не удается договориться с РФ об организации эвакуации из регионов, где идут боевые действия.
/>Укрзализныця во вторник, 19 апреля, анонсировала два эвакуационных поезда из Луганской и Донецкой областей: №45 Лозовая - Ужгород и №233 Покровск - Чоп.
Точное время отправки можно узнать на вокзале и с помощью горячей линии 0 800 503 111.
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