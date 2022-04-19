Украине не удалось согласовать с оккупантами гумкоридоры на сегодня

10:25 19 апреля Киев, Украина

Вице-премьер - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что гуманитарные коридоры 19 апреля не откроются.

Об этом она написала в Facebook.



Верещук отметила, что продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе.



"По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска. Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях", - уточнила вице-премьер.



Напомним, уже третий день украинской стороне не удается договориться с РФ об организации эвакуации из регионов, где идут боевые действия.



/>Укрзализныця во вторник, 19 апреля, анонсировала два эвакуационных поезда из Луганской и Донецкой областей: №45 Лозовая - Ужгород и №233 Покровск - Чоп.



Точное время отправки можно узнать на вокзале и с помощью горячей линии 0 800 503 111.