Украине грозит дефицит питьевой воды

19:27 22 Март Киев, Украина

В Госэкоинспекции сообщили, что согласно исследованиям в Украине в течение 30 лет начнется дефицит питьевой воды.

"В течение 2020 ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с питьевой водой ухудшается из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек.



Так, в службе приводят данные метеорологов, согласно которым, концентрация токсичных соединений в реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.

"Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", -заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

В связи с этим он призвал сделать приоритетной защиту водных ресурсов Украины.