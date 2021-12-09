Украине грозит дефицит питьевой воды
19:27 22 Март Киев, Украина
В Госэкоинспекции сообщили, что согласно исследованиям в Украине в течение 30 лет начнется дефицит питьевой воды.
"В течение 2020 ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация с питьевой водой ухудшается из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек.
Так, в службе приводят данные метеорологов, согласно которым, концентрация токсичных соединений в реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.
"Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", -заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
В связи с этим он призвал сделать приоритетной защиту водных ресурсов Украины.
"В прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - сказал Малеваный.
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