Украинцы значительно сократили потребление российского информационного контента – опрос

17:39 24 августа Киев, Украина





Об этом свидетельствуют результаты



Примечательно, что более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть не смотрели их раньше и сейчас не смотрят. В общей сложности почти 70% не смотрели российские сериалы за последние полгода и эта цифра, по данным "Рейтинга", выросла втрое. Только 15% опрошенных продолжают смотреть российские сериалы по-прежнему.



До начала полномасштабного вторжения чаще других российские сериалы смотрели старшие опрошенные женщины, жители Востока и Юга. Сегодня российские сериалы несколько чаще смотрят представители среднего поколения и женщины. В Украине наблюдается резкое понижение уровня потребления российского информационного контента среди украинцев. В частности, большая часть опрошенных перестала слушать музыку и смотреть сериалы российского производства.Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".Примечательно, что более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть не смотрели их раньше и сейчас не смотрят. В общей сложности почти 70% не смотрели российские сериалы за последние полгода и эта цифра, по данным "Рейтинга", выросла втрое. Только 15% опрошенных продолжают смотреть российские сериалы по-прежнему.До начала полномасштабного вторжения чаще других российские сериалы смотрели старшие опрошенные женщины, жители Востока и Юга. Сегодня российские сериалы несколько чаще смотрят представители среднего поколения и женщины.

Более 40% опрошенных вообще перестали слушать русскую музыку, еще 18% не слушали раньше, и сейчас не слушают. В общей сложности почти 60% не слушали российскую музыку за последние полгода и эта цифра выросла почти в пять раз. Только четверть продолжают слушать русскую музыку по-прежнему.



До 24 февраля русскую музыку слушали молодежь и представители среднего поколения, мужчины. Сейчас значительно отличаются в частоте потребления представители молодежи, среднего поколения и мужчин (третина в этих категориях в дальнейшем продолжают слушать музыку российских исполнителей).

Опрос проводился 17-18 августа 2022 среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.