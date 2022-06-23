Украинцы за сутки собрали денег на два «Байрактара»

17:35 23 июня Киев, Украина

Участники инициированной Сергеем Притулой акции «Народный Байрактар» собрали 296 000 000 гривен. С выделенными на проект средствами от фонда Притулы получается 366 000 000 гривен.
 
Вчера утром Притула объявил сбор денег на покупку трех БПЛА Bayraktar. Была поставлена амбициозная цель – собрать 500 миллионов гривен в неделю. Первый взнос в размере $2 млн сделал его фонд из предыдущих пожертвований, еще $13 млн он попросил собрать украинцев в течение недели.

И уже сегодня утром Притула сообщил, что на 23 июня украинцы задонатили 296 млн грн – примерно $8,4 млн.
"Приплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект, и суммарно получаем 366 000 000 гривен! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два "Байрактара"!" – отчитался волонтер и призвал украинцев поднажать, чтобы собрать деньги и на третий беспилотник.
 
 