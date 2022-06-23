Украинцы за сутки собрали денег на два «Байрактара»

"Приплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект, и суммарно получаем 366 000 000 гривен! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два "Байрактара"!" – отчитался волонтер и призвал украинцев поднажать, чтобы собрать деньги и на третий беспилотник.