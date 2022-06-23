Украинцы за сутки собрали денег на два «Байрактара»

Участники инициированной Сергеем Притулой акции «Народный Байрактар» собрали 296 000 000 гривен. С выделенными на проект средствами от фонда Притулы получается 366 000 000 гривен.
Вчера утром Притула объявил сбор денег на покупку трех БПЛА Bayraktar. Была поставлена амбициозная цель – собрать 500 миллионов гривен в неделю. Первый взнос в размере $2 млн сделал его фонд из предыдущих пожертвований, еще $13 млн он попросил собрать украинцев в течение недели.
И уже сегодня утром Притула сообщил, что на 23 июня украинцы задонатили 296 млн грн – примерно $8,4 млн.
И уже сегодня утром Притула сообщил, что на 23 июня украинцы задонатили 296 млн грн – примерно $8,4 млн.
Ранее собрать средства на покупку «убийцы российской армии» для Украины удалось нашим литовским друзьям.
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