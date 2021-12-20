Украинцы за год пандемии потратили около 17 млрд грн сбережений

21:18 31 Март Киев, Украина

Год пандемии и карантинных ограничений сказался как на уровне доходов украинцев, так и на уровне их расходов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Госстата.



Так, по предварительным данным Госстата доходы населения в 2020 году достигли 3 972,4 млрд грн.



Основную долю в структуре доходов в прошлом году составила зарплата - 45,9% (1,823 млрд грн), прибыль и смешанный доход - еще 17,9%. В то же время значительная часть приходилась на соцпособия и другие полученные трансферты - 33,6% (только соцпомощь - 652,1 млрд грн, или 16,4% в структуре доходов).



При этом расходы украинцев составили 3 989,4 млрд грн, а сбережения уменьшились на 17 млрд грн. Таким образом расходы превысили доходы на такую сумму.



Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 73 355 грн.