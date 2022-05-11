Украинцы выбрали новые названия для станций метро в Киеве

16:56 10 мая Киев, Украина

В Киеве завершили онлайн-голосование за новое название для пяти станций метро, сообщил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

В нем, по словам начальника метро, приняло участие 170 646 пользователей.

Какие новые названия выбрали украинцы:
  • Станция "Берестейская" должна называться "Бучанская";

 
  • Станция "Площадь Льва Толстого" – название "Василия Стуса";
  • "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины";
  • "Минская" должна быть переименована в станцию "Варшавская";
  • Станция "Дружбы народов" должна стать "Ботанической".
Брагинский пообещал, что в ближайшее врем" подготовят проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.

С предложением переименовать пять станций метро, название которых связано с россией или Беларусью, выступил Виктор Брагинский. Отбор предложений новых названий производился до 1 мая. После этого, до 9 мая, продолжалось онлайн-голосование.