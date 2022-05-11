Украинцы выбрали новые названия для станций метро в Киеве

В Киеве завершили онлайн-голосование за новое название для пяти станций метро, сообщил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.
В нем, по словам начальника метро, приняло участие 170 646 пользователей.
Какие новые названия выбрали украинцы:
В нем, по словам начальника метро, приняло участие 170 646 пользователей.
Какие новые названия выбрали украинцы:
- Станция "Берестейская" должна называться "Бучанская";
- Станция "Площадь Льва Толстого" – название "Василия Стуса";
- "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины";
- "Минская" должна быть переименована в станцию "Варшавская";
- Станция "Дружбы народов" должна стать "Ботанической".
Брагинский пообещал, что в ближайшее врем" подготовят проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.
С предложением переименовать пять станций метро, название которых связано с россией или Беларусью, выступил Виктор Брагинский. Отбор предложений новых названий производился до 1 мая. После этого, до 9 мая, продолжалось онлайн-голосование.
С предложением переименовать пять станций метро, название которых связано с россией или Беларусью, выступил Виктор Брагинский. Отбор предложений новых названий производился до 1 мая. После этого, до 9 мая, продолжалось онлайн-голосование.
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