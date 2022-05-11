Украинцы выбрали новые названия для станций метро в Киеве

16:56 10 мая Киев, Украина





В нем, по словам начальника метро, приняло участие 170 646 пользователей.



Какие новые названия выбрали украинцы: Киеве завершили онлайн-голосование за новое название для пяти станций метро , сообщил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.В нем, по словам начальника метро, приняло участие 170 646 пользователей.Какие новые названия выбрали украинцы:

Станция "Берестейская" должна называться "Бучанская";





Станция "Площадь Льва Толстого" – название "Василия Стуса";

"Героев Днепра" должна стать "Героев Украины";

"Минская" должна быть переименована в станцию "Варшавская";

Станция "Дружбы народов" должна стать "Ботанической".

Брагинский пообещал, что в ближайшее врем" подготовят проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.



С предложением переименовать пять станций метро, название которых связано с россией или Беларусью, выступил Виктор Брагинский. Отбор предложений новых названий производился до 1 мая. После этого, до 9 мая, продолжалось онлайн-голосование.