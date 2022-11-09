Украинцы выбрали дизайн новогодней марки

Первое место во всеукраинском голосовании за дизайн новогодней марки занял вариант "Разъединенные войной". В Укрпочте говорят, что его создала 11-классница из Николаева Валерия Михайлова. На эскизе изображена девушка и украинский военный, встречающие праздник врозь.

"Многие семьи сегодня не вместе, многие семейные традиции будут нарушены в этом году и многие встретят этот Новый год не под елкой с семьей и любимыми, а с собратьями под обстрелами врага. Именно поэтому эта иллюстрация вызвала больше эмоций и эмпатии".

Новый год – это еще одна временная граница, которая отдалит украинцев от врага на сотни тысяч световых лет. А еще принесет надежду, потому что в 2023 у нас будет гораздо более историческая дата – день, когда мы победим.



А потому мне очень хочется, чтобы эта рождественская и новогодняя марка стала для вас еще одним символом несокрушимости и напоминанием о том, что мы выстоим, несмотря ни на что, и поднимем со светом или без него 31 декабря бокал за нашу победу!", - написал глава Укрпочты Игорь Смилянский.