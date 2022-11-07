Украинцы выбрали членов жюри нацотбора на Евровидение-2023

12:10 07 ноября Киев, Украина





Украинцы могли выбрать среди 9 кандидатов – все они либо участвовали в "Евровидении", либо имеют большой опыт на украинской сцене, либо знают, как работает конкурс и могут объективно оценить участников.



Согласно рейтингу, в тройку музыкального жюри вошли: С 31 октября по 7 ноября продолжалось голосование за членов жюри Национального отбора "Евровидение-2023" в приложении "Дия". В конце концов объявили трех победителей — набравших больше голосов.Украинцы могли выбрать среди 9 кандидатов – все они либо участвовали в "Евровидении", либо имеют большой опыт на украинской сцене, либо знают, как работает конкурс и могут объективно оценить участников.Согласно рейтингу, в тройку музыкального жюри вошли:

Тарас Тополя , лидер группы "Антитела", доброволец 130-го батальона Сил территориальной обороны ВСУ. Волонтер, соучредитель благотворительного фонда "Антитела";

Джамала, певица и победительница "Евровидения-2016", обладательница "Награды за выдающееся лидерство артиста" от Атлантического совета США 2022 года;

Юлия Санина, фронтвумен группы "The Hardkiss", автор песен, композитор. Была в жюри и наставницей талант-шоу "X-Фактор", участницей телешоу "Танцы со звездами".

Участие в опросе приняло более 500 тысяч пользователей.

Трем победителям голосования предложат подписать соглашение члена жюри финала Нацотбора, после того они официально присоединятся к команде. В случае, если кто-то из трех по веским причинам не сможет подписать соглашение, то членом жюри станет следующий кандидат по рейтинговому списку результатов голосования.



После подписания соглашения тройку жюри объявят публично. Финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится 17 декабря в формате телевизионного концерта в прямом эфире. Список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста.



Отметим, 67-й песенный конкурс "Евровидение" будет принимать Ливерпуль от имени Украины в мае следующего года. В конкурсе примут участие 37 стран.