Украинцы втрое чаще женились, чем разводились, за время полномасштабной войны

13:59 14 ноября Киев, Украина

Почти втрое больше браков , чем разводов , внесено в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в течение марта-октября 2022 года, сообщили в Министерстве юстиции.

"Кстати, положительная тенденция прослеживается и сравнивая данные 2022 и 2021 годов", - добавили в Минюсте.

В течение марта-октября 2022 года заключили брак 169 775 пар молодоженов, что на 6 131 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

А количество расторжений браков за восемь месяцев полномасштабного вторжения составило 56 974, что почти на 22 000 меньше, чем за такой же период прошлого года.