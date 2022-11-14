Украинцы втрое чаще женились, чем разводились, за время полномасштабной войны

Почти втрое больше браков, чем разводов, внесено в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в течение марта-октября 2022 года, сообщили в Министерстве юстиции.
В течение марта-октября 2022 года заключили брак 169 775 пар молодоженов, что на 6 131 больше, чем за аналогичный период 2021 года.
А количество расторжений браков за восемь месяцев полномасштабного вторжения составило 56 974, что почти на 22 000 меньше, чем за такой же период прошлого года.
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