Украинцы впервые в истории смогут голосовать за представителя "Евровидения" в "Дии"

15:01 01 декабря Киев, Украина

О возможности голосовать за победителя Национального отбора на " Евровидении-2023 " в приложении "Дия" в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Несмотря на намерения россии запугать и уничтожить все украинское, мы активно развиваем и цифровизируем культурную сферу. Ведь культура — фундамент устойчивого гражданского общества", – отметил он.





Представитель "Дии" Денис Иванов во время пресс-конференции отметил, что



Как долго зрители смогут отдавать свои голоса, пока неизвестно, ведь необходимо учесть ситуации с отсутствием электроэнергии, чтобы все желающие могли приобщиться. Таким образом, выбрать победителя Нацотбора украинцы смогут впервые в истории конкурса.Представитель "Дии" Денис Иванов во время пресс-конференции отметил, что голосование за членов жюри было удачным экспериментом, поэтому за финалистов смогут проголосовать граждане Украины старше 14 лет и установившие приложение.Как долго зрители смогут отдавать свои голоса, пока неизвестно, ведь необходимо учесть ситуации с отсутствием электроэнергии, чтобы все желающие могли приобщиться.

"Имеем классные результаты. В мае более миллиона украинцев по всему миру посмотрели Евровидение в Дие. А уже в октябре полмиллиона граждан избрали тройку жюри Нацотбора в приложении", – добавил в посте Федоров.

Ранее Европейский языковой союз (ЕМС) объявил об изменениях в голосовании основного конкурса.



Теперь страны-финалисты будут определяться исключительно на основе зрительских голосов, а также впервые в истории зрители из стран, не участвующих в "Евровидении", также смогут проголосовать за свои любимые песни.



67-й песенный конкурс "Евровидение" от имени Украины будет принимать Ливерпуль. Гранд-финал состоится на арене Liverpool 13 мая , а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая следующего года.



