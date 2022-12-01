Украинцы впервые в истории смогут голосовать за представителя "Евровидения" в "Дии"

О возможности голосовать за победителя Национального отбора на " Евровидении-2023 " в приложении "Дия" в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Таким образом, выбрать победителя Нацотбора украинцы смогут впервые в истории конкурса.
Представитель "Дии" Денис Иванов во время пресс-конференции отметил, что голосование за членов жюри было удачным экспериментом, поэтому за финалистов смогут проголосовать граждане Украины старше 14 лет и установившие приложение.
Как долго зрители смогут отдавать свои голоса, пока неизвестно, ведь необходимо учесть ситуации с отсутствием электроэнергии, чтобы все желающие могли приобщиться.
Представитель "Дии" Денис Иванов во время пресс-конференции отметил, что голосование за членов жюри было удачным экспериментом, поэтому за финалистов смогут проголосовать граждане Украины старше 14 лет и установившие приложение.
Как долго зрители смогут отдавать свои голоса, пока неизвестно, ведь необходимо учесть ситуации с отсутствием электроэнергии, чтобы все желающие могли приобщиться.
Ранее Европейский языковой союз (ЕМС) объявил об изменениях в голосовании основного конкурса.
Теперь страны-финалисты будут определяться исключительно на основе зрительских голосов, а также впервые в истории зрители из стран, не участвующих в "Евровидении", также смогут проголосовать за свои любимые песни.
67-й песенный конкурс "Евровидение" от имени Украины будет принимать Ливерпуль. Гранд-финал состоится на арене Liverpool 13 мая , а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая следующего года.
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