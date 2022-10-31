Украинцы впервые могут выбрать состав жюри Нацотбора на Евровидение

15:49 31 октября Киев, Украина





Голосование за кандидатов будет проходить в приложении "Дия". Выбрать украинцы смогут из 9 кандидатов – все они либо участвовали в Евровидении, либо имеют большой опыт на украинской сцене, либо знают, как работает конкурс и могут объективно оценить участников.



Приложение "Дия" выбрали, чтобы обеспечить честность и прозрачность голосования, ведь все пользователи подтверждают личность документами. Глава украинской делегации на Евровидение Оксана Скибинская рассказала, что с сегодняшнего дня и до 7 ноября украинцы смогут проголосовать за членов жюри Национального отбора.Голосование за кандидатов будет проходить в приложении "Дия". Выбрать украинцы смогут из 9 кандидатов – все они либо участвовали в Евровидении, либо имеют большой опыт на украинской сцене, либо знают, как работает конкурс и могут объективно оценить участников.Приложение "Дия" выбрали, чтобы обеспечить честность и прозрачность голосования, ведь все пользователи подтверждают личность документами.

"Накрутки голосов исключены, – говорит Оксана Скибинская. – Там не будет ботов и манипуляций, и голосовать смогут только те, кто зарегистрирован".

Принцип голосования объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале: "Все традиционно в несколько кликов. Заходите в раздел "Услуги", нажимаете "Опрос" и выбираете своего кандидата. Три артиста с наибольшим рейтингом войдут в жюри

Среди кандидатов:

Джамала, певица и победительница "Евровидения-2016";

DZIDZIO (Михаил Хома), певец, актер, кинорежиссер, продюсер;

Тина Кароль, певица, композитор, Народная артистка Украины;

Злата Огневич, певица, композитор;

Екатерина Павленко, солистка группы Go-A, фольклористка, сонграйтер;

Юлия Санина, фронтвумен группы "The Hardkiss", автор песен, композитор;

Константин Томильченко, креативный продюсер, режиссер-постановщик, судья шоу "Танцуют все";

Тарас Тополя, лидер группы "Антитела";

Валерий Харчишин , рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка", актер театра и кино, продюсер.

Финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится 17 декабря в формате телевизионного концерта в прямом эфире.

Список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста.



Отметим, 67-й песенный конкурс "Евровидение" будет принимать Ливерпуль от имени Украины в мае следующего года. В конкурсе примут участие 37 стран .