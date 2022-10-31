Украинцы впервые могут выбрать состав жюри Нацотбора на Евровидение

Глава украинской делегации на Евровидение Оксана Скибинская рассказала, что с сегодняшнего дня и до 7 ноября украинцы смогут проголосовать за членов жюри Национального отбора.
Голосование за кандидатов будет проходить в приложении "Дия". Выбрать украинцы смогут из 9 кандидатов – все они либо участвовали в Евровидении, либо имеют большой опыт на украинской сцене, либо знают, как работает конкурс и могут объективно оценить участников.
Приложение "Дия" выбрали, чтобы обеспечить честность и прозрачность голосования, ведь все пользователи подтверждают личность документами.
Голосование за кандидатов будет проходить в приложении "Дия". Выбрать украинцы смогут из 9 кандидатов – все они либо участвовали в Евровидении, либо имеют большой опыт на украинской сцене, либо знают, как работает конкурс и могут объективно оценить участников.
Приложение "Дия" выбрали, чтобы обеспечить честность и прозрачность голосования, ведь все пользователи подтверждают личность документами.
Принцип голосования объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале: "Все традиционно в несколько кликов. Заходите в раздел "Услуги", нажимаете "Опрос" и выбираете своего кандидата. Три артиста с наибольшим рейтингом войдут в жюри
Среди кандидатов:
- Джамала, певица и победительница "Евровидения-2016";
- DZIDZIO (Михаил Хома), певец, актер, кинорежиссер, продюсер;
- Тина Кароль, певица, композитор, Народная артистка Украины;
- Злата Огневич, певица, композитор;
- Екатерина Павленко, солистка группы Go-A, фольклористка, сонграйтер;
- Юлия Санина, фронтвумен группы "The Hardkiss", автор песен, композитор;
- Константин Томильченко, креативный продюсер, режиссер-постановщик, судья шоу "Танцуют все";
- Тарас Тополя, лидер группы "Антитела";
- Валерий Харчишин , рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка", актер театра и кино, продюсер.
Финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится 17 декабря в формате телевизионного концерта в прямом эфире.
Список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста.
Отметим, 67-й песенный конкурс "Евровидение" будет принимать Ливерпуль от имени Украины в мае следующего года. В конкурсе примут участие 37 стран .
Отметим, 67-й песенный конкурс "Евровидение" будет принимать Ливерпуль от имени Украины в мае следующего года. В конкурсе примут участие 37 стран .
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии