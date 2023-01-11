Украинцы в Турции могут обменять водительские права без экзаменов

С 10 января в Турции начало действовать соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между украинской и турецкой сторонами, позволяющее украинцам обменять водительские удостоверения в Турции без сдачи экзаменов.
Как сообщает пресс- служба Министерства внутренних дел Украины, переехавшие в Турцию украинцы могут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов. Такая же услуга доступна и для турок, проживающих в Украине и имеющих турецкое водительское удостоверение. Соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.
Как обменять права
Чтобы обменять водительские права гражданам Украины, проживающим в Турции, можно обратиться в местные управления населения и предоставить документы, которые требует турецкая сторона. Гражданам Турции, проживающим в Украине, для обмена документов следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины и подать документы:
Как сообщает пресс- служба Министерства внутренних дел Украины, переехавшие в Турцию украинцы могут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов. Такая же услуга доступна и для турок, проживающих в Украине и имеющих турецкое водительское удостоверение. Соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.
Как обменять права
Чтобы обменять водительские права гражданам Украины, проживающим в Турции, можно обратиться в местные управления населения и предоставить документы, которые требует турецкая сторона. Гражданам Турции, проживающим в Украине, для обмена документов следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины и подать документы:
- вид на постоянное проживание или вид на временное проживание;
- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (на время действия военного положения медицинская справка не является обязательной);
- турецкое национальное водительское удостоверение и его заверенный перевод на украинский язык.
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